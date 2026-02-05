コシヒカリの一大産地、魚沼市では落雪によりコメを保管している倉庫が傾き、春からのコメ作りに影響が出ています。「雪は恵みだと思っていた」関係者は涙ながらに無念の思いを募らせています。倉庫の中に保管されているのは魚沼産のコシヒカリです。（リポート）「魚沼市入広瀬です。雪の影響でこちらの倉庫が傾いてしまっています」魚沼市入広瀬地区にある農業法人の倉庫兼作業場。屋根から大量の雪が落ち、その衝撃で倉庫