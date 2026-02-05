北京の地下鉄1号線や2号線などをよく利用する人に朗報だ。2026年の北京市の交通総合管理行動計画が2日に発表された。北京はバリアフリー設備の設置を今年も進める計画で、地下鉄の1号線と2号線といった路線にエスカレーターが増設される。1号線の7駅にエスカレーターやエレベーターが増設されるほか、八通線の2駅、2号線の6駅でも増設される計画だ。北京市は21年にさまざまな困難を乗り越えて、地下鉄2号線の北京駅にエスカレータ