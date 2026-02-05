中国商務部が2025年11月に開始した貿易経済促進活動「大市場を共有・中国への輸出」の今年初のイベントが2月4日、北京で開催され、来場した各国の駐中国使節や業界代表が次々と中国市場への期待を表明しました。商務部は今年100回以上のシリーズイベントを開催する予定で、世界のより多くの良質な商品とサービスの中国進出を支援します。商務部が明らかにしたところによると、中国は世界第2位の消費市場と輸入市場になったとのこと