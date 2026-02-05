なきごとの書き下ろしによる新曲「204号室」が、TVアニメ『彼女、お借りします』第5期のエンディングテーマに決定した。 （関連：【映像あり】なきごと、書き下ろし新曲「204号室」使用のTVアニメ『彼女、お借りします』ティザー） 同TVアニメは2026年4月クールの新作で、同アニメシリーズとしてはハワイアンズ編の2クール目、第5期となる。また、第5期のティザー映像もあわせて公開さ