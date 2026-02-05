韓国発人気キャラクター“Esther Bunny（エスターバニー）”のポップアップストアが、2月6日（金）〜2月19日（水）の期間、東京駅構内B1Fの東京駅キャラクターストリート内にあるいちばんプラザで開催される。【写真】エコバッグやマスコットなど多彩なラインナップ！展開商品一覧■限定ノベルティも用意今回開催される「Esther Bunny POP UP STORE」は、「パールリボンシリーズ」の新商品のほか、チョコレート専門店「マキ