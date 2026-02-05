J１百年構想リーグの開幕戦を翌日に控えるなか、大きな戦力強化となりそうだ。FC町田ゼルビアは２月５日、湘南ベルマーレからキム・ミンテが完全移籍で加入すると発表した。 現在32歳のDFは、2015年にベガルタ仙台でプロキャリアをスタートさせ、その後は北海道コンサドーレ札幌や名古屋グランパス、鹿島アントラーズに所属。23年７月から湘南でプレーし、翌年８月に清水エスパルスにレンタルで加入していたなか、昨シ