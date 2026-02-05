いよいよ２月６日に開幕を迎えるJ１百年構想リーグ。シーズン移行前の特別大会に、各クラブはどんな陣容で臨むのか。本稿では京都の最新序列とチームの現状をお届けする。――◆――◆――ハイプレスと速攻を軸とする戦術や４−３−３の布陣など、優勝争いを繰り広げた昨季から戦い方の変更点はそれほど多くなく、継続性を持って百年構想リーグへ挑む。戦力を見ても主力選手の多くが残留しており、GK太田岳志、DF鈴木義宜、M