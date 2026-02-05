奈良市の世界遺産「薬師寺」の西側で、大規模な建物の遺構が見つかりました。奈良文化財研究所によりますと、去年、薬師寺の西側で行われた大規模な発掘調査で、奈良時代前半に建てられたとみられる階段など、建物の一部の遺構が見つかったということです。建物は南北に約２２ｍあったとみられ、薬師寺の金堂などに匹敵する規模だということです。（奈良文化財研究所我妻佑哉研究員）「単純に小さい建物が見つかったとい