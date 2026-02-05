静岡県富士市は、富士マリンプールについて2026年夏の営業を休止することを決めました。 【写真を見る】2026年夏の営業を休止を決定 砂山公園プール 1996年にオープンした富士市田中新田の砂山公園プールは、「富士マリンプール」の愛称で親しまれ、夏休みの子どもたちに人気の施設です。ただ、このプールは劣化や塩害によって施設の老朽化が進んでいます。 富士市は当初、2026年の夏は開