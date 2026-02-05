つけ麺日本一の「とみ田」が笠間焼と融合！ 4種の器から選べる限定コラボセットがふるさと納税に登場茨城県笠間市が、全国屈指の人気ラーメン店『中華蕎麦とみ田』と共同企画した特別なコラボセットを、ふるさと納税の返礼品として受付を開始しています。メインとなるのは、店主・富田治氏の故郷である笠間の特産品「笠間焼」の専用どんぶりと汁椀です。さらに、『中華蕎麦とみ田』のお店の味をそのまま冷凍したつけ麺とス