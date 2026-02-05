河川事務所が「瀬切れ」に懸念 30年に1度と言われる極端な雨不足。その影響が徐々に表面化しています。 【写真を見る】「30年に1度の雨不足」でキャベツが危機 安倍川では瀬切れ 太田川ダムでは貯水率13.7％に＝静岡 静岡県内は広い範囲で40日以上まとまった雨が降っておらず、その余波は私たちの食卓に届く県内産の野菜にも及んでいます。 ＜神谷修二カメラマン＞ 「安倍川の上空です。川には水が全く流れていません」 静