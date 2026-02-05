浜名湖の名物が大ピンチです。地元の漁協は浜名湖のアサリ漁について、2025年の1年間の漁獲量がゼロだったことを明らかにしました。 【写真を見る】浜名湖・潮干狩りの様子 この影響で、観光潮干狩りも8年連続で中止となります。2025年は水揚げが”ゼロ”... ＜浜名漁協 渥美敏組合長＞ 「2023年（令和5年）の秋以降、ほとんどない状態となり、2025年（令和7年）はまったくゼロという状況になっています」 衝撃の発表です。