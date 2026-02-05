衆院選の静岡県内8つの選挙区の争点を深掘りする企画、今回は静岡7区をお伝えします。浜松市浜名区や湖西市などを選挙区とする静岡7区には、国民民主党の新人・北野谷富子候補、参政党の新人・袴田サヤカ候補、自民党の前職・城内実候補の3人が立候補しています。 【写真を見る】【静岡7区】学びの場をどう守る？ 全校生徒が最大700人が現在43人に... 少子化が進む“日本の縮図”【衆議院選挙2026】地域に4つあった小学校 わずか1