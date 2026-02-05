柳井市選挙管理委員会は5日、知事選の投票用紙を二重交付するミスがあったと発表しました。柳井市選管によりますと5日、県知事選挙の入場券を持ってない有権者が期日前投票に訪れた際、すでに1月28日に投票を済ませているにも関わらず、投票用紙を交付、投票したということです。システム操作を十分に理解していなかったことが原因としています。柳井市選管では4日にも衆院選小選挙区の投票用紙を二重交付するミスが発生しています