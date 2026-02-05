経済の課題などを議論する関西財界セミナーが京都で始まりました。“進む円安”に企業の経営者らは？関西の企業トップらが一堂に会し、社会や経済の課題などを議論する関西財界セミナー。今回のテーマは「関西が描く持続可能な未来社会」で、万博の成果をレガシーとしてどう活かしていくかなどが話し合われました。万博開催で弾みがついた関西経済。その一方で…（高市早苗総理※１月３１日）「円安でもっと助かってるの