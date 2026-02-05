広島など１７県で空き巣を繰り返したベトナム人グループのメンバー２人が逮捕されました。 ベトナム国籍の容疑者（２７）ら男２人は去年３月、南区で盗品であると知りながらイヤリングなど４８点を約３０万円で購入した疑いがもたれています。 警察によりますと２人は空き巣の実行役が盗んだものを買い取る役割をしていて、その後転売したとみられています。 このグループは広島など１７県で空き巣などを繰り