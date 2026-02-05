去年12月、宇部市で大規模なガス漏れが発生し55件の火災が起きました。その際、市は広く注意を呼びかける必要があったものの緊急速報メールの配信項目に「ガス漏れ」が想定されておらず、配信できなかったとして今後、制度の見直しを国に要望する考えを示しました。去年12月、宇部市の広い範囲で都市ガスのガス漏れが起き、55件の火災が起きました。本来であれば、市は緊急的に情報提供し注意をよびかけるためエリア内の携帯