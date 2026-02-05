報酬は１億円以上か。女性を性風俗店にあっせんしたとしてスカウトグループのリーダーら４人が逮捕されました。職業安定法違反の疑いで逮捕されたのは、スカウトグループ「トラス」のリーダー・児波蓮容疑者（２９）ら４人です。警察によりますと、児波容疑者らはおととし、スカウトした２０代の女性３人を札幌市などの性風俗店に紹介し、雇わせた疑いがもたれています。「トラス」は、大阪の繁華街を中心に女性をスカウト