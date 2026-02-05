「全部出せ」。恐喝の疑いで悪質水道業者のリーダー格の男を逮捕です。警察によりますと、恐喝・強要の疑いで逮捕された兵庫県西宮市の水道工事業・佐田大希容疑者（３０）は、すでに逮捕・起訴されている増田拳志郎被告（２８）ら男２人と共謀し、去年５月、水道工事を依頼した大阪市都島区の男性（２０代）に対し、「全部出せ。小賢しいまねすんな」などと脅し、現金約２０万円や購入させたスマートフォン２台を脅し取るなど