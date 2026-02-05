２月６日（金）の近畿地方は、北は天気が下り坂。中部や南部の季節先取りの気温の高さも金曜までで、週末はまた真冬の厳しい寒さが戻ってきます。急速に発達する低気圧が北日本へ進み、日本付近は次第に冬型の気圧配置となるでしょう。寒気が流れ込み、北部は昼前後から雨の降る所があり、夜にかけて雪に変わっていきそうです。中部と南部も、北の地域ほど雲が多くなりますが、晴れたり曇ったりで、天気の大きな崩れはないでし