「大成ロテック杯」（５日、川口）有吉辰也（４９）＝飯塚・２５期＝が不安解消に安どの表情を浮かべた。準決１１Ｒは７番手から徐々に追い上げると、２周３角からペースを握った相馬康夫（川口）に迫る。３周４角で鋭く差すと一気に独走状態を築いて勝利を手にした。３節前の伊勢崎Ｇ１での落車からドドドに悩まされてきたが、フォーク周りとバックを修正。「ドドドが直ったのが大きい」と振り返る。今節は前検にシリンダー