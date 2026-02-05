【リビーニョ（イタリア）＝小沢理貴】日本勢のメダル獲得が期待されるスノーボード男子ビッグエア（ＢＡ）は５日夜（日本時間６日未明）に予選が行われる。日本の４選手は４日まで行われた公式練習でエアの感触を確かめるなど調整に努めた。ＢＡは２０１８年平昌（ピョンチャン）五輪で新種目に採用され、これまで日本男子のメダリストはいない。今回のメンバーは６回転半の大技を成功させ今年１月の賞金大会「Ｘゲームズ」を