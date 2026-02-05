「世界らん展２０２６―花と緑の祭典―」（読売新聞社、ＮＨＫなど主催）が５日、東京都文京区の東京ドームシティプリズムホールで開幕し、１００万輪のランが会場を華やかに彩っている。会期は１１日まで。会場では、最高賞の日本大賞に輝いたフラグミペディウム属フリッツションバーグ「ロングリヴ」など、愛好家らが丹精込めて育てた１０００種以上のランが咲き誇る。遺伝子組み換え技術で生まれた「光るコチョウラ