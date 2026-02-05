２月８日の京都５レース新馬戦（芝１６００メートル）に池添謙一騎手でデビューするベイニーニャ（牝３歳、栗東・茶木太樹厩舎、父アドマイヤマーズ）に注目したい。５日の最終追いでは、コンビを組む池添謙一騎手を背に、栗東・坂路で５５秒６―１２秒２をマーク。茶木調教師は「いい馬ですよ。期待しています」とうなずいた。ひとつ上の兄は、現オープンのロードラビリンス。近親には１３年のアメリカＪＣＣを勝ったダノンバ