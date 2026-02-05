解散したロックバンド「BOØWY」の元ドラマー・高橋まことさん（72）が2026年2月5日にXを更新し、過去投稿について「あまりにも酷い物言いになってしまいました」などと謝罪した。「奈良の皆様本当にすいませんでした」高橋さんはかねてXで高市早苗首相の批判を繰り返しており、2日には「高市なんて落選してただのオバさんに戻りゃいいだけ」「まぁ頭の悪い奈良の民がね〜」などと投稿していた。4日には、高市氏と韓国の李在明