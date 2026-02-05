愛知県は、ことし4月から銭湯の入浴料金の上限を20円引き上げ、550円にすることを決めました。 【写真を見る】“町の銭湯”入浴料金 530円→550円に ことし4月から値上げ 水道代や人件費上昇で経営環境厳しく… 愛知 いわゆる「町の銭湯」の入浴料は、戦後まもない1946年に出された「物価統制令」に基づき、都道府県の知事が上限を決めます。 水道代や人件費上昇で経営環境厳しく… 愛知県では、去年4月に大人の入浴料の上限を