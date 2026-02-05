スタジオには気象予報士の平島さんです。こんばんは。きょうの県内は春を感じさせる陽気になりました。県内は各地で晴れ間が広がりました。また、日本海を進む低気圧の影響で暖かい空気が流れ込み、気温も上がりました。日中の最高気温は富山市で13.5度と、3月下旬並みでした。雪は一旦落ち着きましたが、先週、視聴者からこんな質問が届きました。「大雪とは、どのくらい降った状態を指すのでしょうか。富山では30センチから40セ