公式練習を終え、笑顔で取材に応じるスノーボード女子パラレル大回転の竹内智香＝リビーニョ（共同）【リビーニョ共同】スノーボード女子パラレル大回転で7大会連続代表の竹内智香（広島ガス）が5日、初の公式練習に臨み、8日の現役ラストレースへ「最後だから楽しめている部分がある。あと数泊したら終わりだなと思うと、運動会やクリスマスを待つような、子どもの頃の気持ちで過ごしている」と笑顔を見せた。2014年ソチ大会