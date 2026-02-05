湘南ベルマーレは5日、2025シーズンで契約満了となっていたDFキム・ミンテ(32)の移籍先が決まったことを発表した。クラブ公式サイトによると、キム・ミンテの移籍先はFC町田ゼルビアになるという。キム・ミンテは25シーズン、湘南でJ1リーグ15試合に出場した。同年夏には清水エスパルスに期限付き移籍し、リーグ戦7試合に出場していた。町田の公式リリースで、キム・ミンテは「初めましてキムミンテです!町田のために死ぬ気