Jリーグは5日、2026特別シーズン「明治安田J1、J2・J3百年構想リーグ」における月間表彰の実施を発表した。今季は「KONAMI 月間MVP」「月間ベストゴール」「月間ヤングプレーヤー賞」「月間ベストセーブ」の4部門が設けられる。月間表彰は、Jリーグ足立修フットボールダイレクター(明治安田J1百年構想リーグ、明治安田J2・J3百年構想リーグ WEST)、小林祐三企画戦略ダイレクター(明治安田J2・J3百年構想リーグ EAST)を委員長と