日本サッカー協会(JFA)は5日、技術委員会を行い、選手・コーチに対する暴言などの不適切な発言を行ったとしてJリーグからけん責処分を受けたFC町田ゼルビアの黒田剛監督に対し、厳重注意を行うことが決まったと発表した。技術委員会後、木村康彦JFA指導者養成ダイレクターがメディアブリーフィングを実施。技術委員会内で指導者ライセンスの適格性を再審査した結果、厳重注意を行い、今後研修の受講を求めることを決めたという