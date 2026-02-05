ヴィッセル神戸は5日、新シーズンに向けたキャプテンと副キャプテンを発表した。公式SNSによると、キャプテンがDF山川哲史(28)、副キャプテンはDF酒井高徳(34)とMF佐々木大樹(26)の2人が就いた。それぞれ3人は昨シーズンも同じ役職に就いており、引き続き新シーズンもチームをけん引していく。