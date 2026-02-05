テゲバジャーロ宮崎は5日、新シーズンのキャプテンと副キャプテンを発表した。クラブ公式サイトによると、キャプテンはMF下川陽太(30)、副キャプテンはMF奥村晃司(27)、DF黒木謙吾(26)、MF阿野真拓(22)の3人となった。下川と阿野の2人は昨シーズン副キャプテンを務めていた。・キャプテン、副キャプテンのコメント下川陽太「自分がキャプテンを務めるにあたって、足りないものやできないことはありますが、そこは皆んなに支