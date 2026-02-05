湘南ベルマーレは5日、GKポープ・ウィリアム(31)が海外クラブへの移籍を前提とした手続きと準備のために、同日にチームを離脱したことを発表した。ポープは昨シーズンの夏に、横浜F・マリノスから完全移籍で加入。J1リーグ7試合に出場していた。湘南は7日のJ2・J3百年構想リーグ EAST-Aの初戦でブラウブリッツ秋田と対戦する。