米大リーグ・パドレスのダルビッシュ有（39）が1月31日、自身のXを更新し、母校である東北高校（宮城）のセンバツ出場を祝福した。投稿では「母校である東北高校が甲子園出場！優勝目指して頑張ってください」とつづり、後輩たちへエールを送っている。 投稿には、帽子を一斉に投げて歓喜する東北高校ナインの写真が添えられている。屋内練習場とみられる場所で、選手たちが声を上げる様子からは、喜びと高揚感が