大同生命SV.LEAGUE WOMEN（SVリーグ女子）のヴィクトリーナ姫路は4日（水）、3月7日（土）と8日（日）にヴィクトリーナ・ウインク体育館で開催されるSVリーグ女子第18節の岡山シーガルズ戦で、『RINA♡DAY』を開催すると発表した。クラブ公式サイトが伝えている。 『RINA♡DAY』では、姫路を応援する女性ファンのためのスペシャル企画やイベントを2日間で実施。女性ファン限定の来場