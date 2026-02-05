マンホールから噴出した泡には、国の指針値の約5倍の「PFAS」が含まれていました。1月29日、沖縄・宜野湾市で普天間基地からの排水が流れ込むマンホールから、白い泡が噴き出しているのが確認されました。市民団体が採取した泡を有機フッ素化合物「PFAS」の研究を行っている専門家に分析を依頼したところ、「PFAS」のうち有害性が指摘されている「PFOS」と「PFOA」が、合わせて268ナノグラム、国の暫定指針値の約5倍の値で検出され