2月4日、女優・瀬戸朝香が『1周回って知らない話 2時間SP』（日本テレビ系）に出演。同い年の観月ありさとともに登場し、自身の34年にわたる芸能生活を振り返った。中学3年生で「噂の美少女」としてスカウトされたことをきっかけに芸能界に入り、デビュー3週間で映画ヒロインに抜擢された瀬戸。だが、当時について「すごい嫌でした。ずっと仕事を断っていて。泣いて母親に電話する毎日でした」と明かしていた。演技に興味が