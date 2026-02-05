天海祐希が主演する劇場版『緊急取調室 THE FINAL』より、映画の大ヒットを記念して、真壁（天海）×長内総理（石丸幹二）による緊迫の取調べ冒頭シーンが解禁された。【動画】大ヒット記念で緊迫の取調べシーンが解禁2014年1月より4シーズンにわたりテレビ朝日系列で放送され、10月16日から放送された第5シーズンも話題となった大ヒットドラマ『緊急取調室』。天海祐希演じる叩き上げの取調官・真壁有希子が、可視化設備の整