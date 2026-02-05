NOAが主演し、元乃木坂46・阪口珠美がヒロインを務める2月12日スタートのドラマ『救い、巣喰われ』（MBSほか）より、NOAと親交深いWATWINGの八村倫太郎が本人役で出演することが決定。若月佑美も千秋（NOA）の過去を知る謎の俳優役で出演し、乃木坂46時代の後輩でもある阪口とグループ卒業後初共演を果たす。【写真】天（阪口珠美）が所属するアイドルグループ「LUNA NEST」の全ぼうも明らかに！場面写真＆ソロビジュアル本