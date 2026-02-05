モデルでタレントのみちょぱこと池田美優が5日、自身のインスタグラムを更新し、夫・大倉士門との間に第1子を妊娠したことを公表した。【写真】みちょぱ、夫・大倉士門と安産祈願でお参り！みちょぱは「私事ではございますが、この度、 新しい小さな命を授かりました！」と報告し「こんなに顔がそっくりな私たちのもとに生まれてくる子は、どんな子になるのだろうと想像するだけで、毎日が楽しみで待ち遠しいです」と現在の心