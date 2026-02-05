Faulieu.が、メジャー1stアルバム『MiX』を4月8日(水)にリリースする。本作は“SWEET＆BITTER”という二面性をテーマに、全10曲すべてを書き下ろしたアルバム。全体を通してサウンドや曲調は多彩でありながら、一貫して描かれるのは、移ろいゆく時代や日常の中で想いを胸に秘めながら生きる“すべての強がり女子たち”へのメッセージだ。リード曲「蒼い春」はこれまでのFaulieu.らしいハードロックサウンドを基調としながらも爽や