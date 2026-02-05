歌舞伎俳優の中村勘九郎が５日、歌舞伎座「猿若祭五月大歌舞伎」（２６日千秋楽）の夜の部「一谷嫩軍記（いちのたにふたばぐんき）陣門・組打」で馬から落馬するアクシデントがあった。馬に乗って、花道の鳥屋から颯爽（さっそう）と登場する場面。目撃した観客によると、馬に乗った熊谷次郎直実役の勘九郎は勢い余って前方につんのめる形で落馬。花道で受け身を取る形で着地して客席には落ちなかった。その瞬間、劇場内は