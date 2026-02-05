義母不在の帰省で、これまで見えていなかった風景に直面。静かな台所で気づいたのは、当たり前だと思っていた「優しさの重さ」でした。”日常の尊さ”を感じた筆者のエピソードです。 いつも並んでいた、義母の手料理 義実家に帰省すると、いつも義母の美味しい手料理が並んでいました。台所に立つ義母は手際がよく、いくつもの料理を同時進行で作っていきます。 サバサバした性格で、「大丈夫、大丈夫」が口癖のような