メ～テレ（名古屋テレビ） 東南アジアのラオスで、女性のみだらな姿を盗撮した罪に問われた男に、執行猶予付きの有罪判決です。 性的姿態撮影等処罰法違反の罪に問われたのは、愛知県清須市の無職、宇治和彦被告（66）です。 起訴状によりますと宇治被告は去年3月、ラオスのホテルで室内にカメラを設置し、女性6人のみだらな姿を盗撮したとされています。 宇治被告は初公判で起訴内容を認めていました。 5日の判決