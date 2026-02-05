エムット presents SV.LEAGUE ALL STAR GAMES 2025-26 KOBEバレーボールSVリーグの男子オールスター戦であった“全力謝罪”の反響が収まらない。ベンチから見守る同僚たちのリアクションを収めた別角度画像も拡散され、「正真正銘のハイキュー!!」「まだ面白いし可愛い」「ランのリアクションがとってもキュート」などとファンに笑撃を与えている。1日に兵庫県のGLION ARENA KOBEで開催された「エムット presents SV.LEAGUE AL