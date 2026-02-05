スノーボード／木村葵来 選手 日本時間の7日いよいよミラノ・コルティナオリンピックが開幕します。岡山県出身でいずれも初出場の3選手が、夢舞台に臨みます！ スピードスケート・ショートトラックに出場するのは倉敷市出身、中島未莉選手。女子のエースとして日本勢28年ぶりとなるショートトラックでのメダル獲得を狙います。 （ショートトラック／中島未莉 選手）「誰