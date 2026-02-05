スパルタ・ロッテルダム三戸舜介が、リーグの月間ベストイレブンに選出オランダ1部スパルタ・ロッテルダムで1月に4ゴール1アシストの活躍を見せたMF三戸舜介が、リーグの月間ベストイレブンに選出された。三戸は1月のリーグ戦4試合全てに先発出場。第18節ヘラクレス戦（2-0）で1アシスト、第19節フェイエノールト戦（4-3）と第20節ユトレヒト戦（1-0）では1ゴールを決めた。そして直近の第21節フローニンヘン戦（2-0）では今季