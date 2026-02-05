元BOØWYのドラマーの高橋まことが5日にX（旧Twitter）を更新し、高市早苗首相をめぐる暴言について謝罪した。 高橋は2日にXで高市首相について「高市なんて落選してただのオバさんに戻りゃいいだけ」「まぁ頭の悪い奈良の民がね」とポスト。 さかのぼること先月13日には、来日した韓国の李在明大統領と一緒にドラムを演奏した、いわゆる「ドラム外交」についても「ドラム舐めんなよ」と高市首相に苦言。「パフォ}