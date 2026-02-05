Vaundyが5日、自身のXを更新。らしさあふれる投稿で、衆議院選挙（8日投開票）への呼びかけを行った。【画像】Vaundy、らしさ全開で衆院選の投票呼びかけXでは「まさか」「俺のライブがあるからとか言い訳して投票してないなんてことはないよな？」と投稿。8日には、みずほPayPayドーム福岡でのライブが予定されていることを踏まえたものとみられる。ファンからは「やっぱりカッコいい人だね！」「タイミングにしびれる！」